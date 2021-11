Varcaturo: carabinieri arrestano pusher 37enne; sequestrati hashish e denaro illecito

Nuovi arresti per droga in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio una donna 37enne di Giugliano, già nota alle Forze Dell'Ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish di 56 grammi, 30 stecchette già confezionate della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 295 euro in contante ritenuto provento illecito.

La donna è finita in manette ed è stata tradotta al carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.