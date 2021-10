Cocaina, hashish e marijuana: tre spacciatori in manette nel Napoletano

I Carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio 3 persone. Due sono incensurati di 20 e 21 anni. Il terzo è Carlo Di Lorenzo, 28enne di Secondigliano. Erano nel Parco Monaco, tra le palazzine popolari di Corso Europa. Nelle loro disponibilità 3 dosi di cocaina, 3 di hashish e una di “erba”.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, sorpreso a spacciare cocaina e crack: arrestato pusher di... IL BLITZ Napoli, blitz antidroga tra Scampia e Porta Capuana: 4 arresti per... LA CRIMINALITÀ Tappezzeria della droga scoperta dai carabinieri, arrestati padre e...

In un borsello che il 20enne portava a tracolla i militari hanno rinvenuto altre 7 dosi di cocaina, 13 stecchette di hashish e 10 bustine di marijuana. E ancora 350 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Di Lorenzo è stato tradotto al carcere di Poggioreale mentre i due incensurati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.