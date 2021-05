Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Comunale Cannavino presso l’abitazione di un uomo dove, all’interno di uno scooter in stato di abbandono parcheggiato nel suo cortile, hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 107 grammi.

T.P., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.