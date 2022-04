Droga e altri reati: arresti e sequestri a Napoli e provincia

Diverse le operazioni di polizia negli ultimi giorni a Napoli. I Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato D.C., 59enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 21 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 15 anni e 8 mesi per reati in materia di stupefacenti commessi a Napoli e Palermo nel 2013.

Ieri sera, invece, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Federico Fellini dove, in una cassetta postale, hanno rinvenuto e sequestrato 6 bustine contenenti marijuana del peso di circa 7 grammi e 5 stecche di hashish del peso di circa 10 grammi.





Infine gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e a piazza Atella e piazza San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 115 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllati 53 veicoli; infine, sono state altresì controllate 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.