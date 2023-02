Operazione “Alto impatto” da piazza Garibaldi a Scampia, preso spacciatore di 16 anni

Controlli dei Carabinieri della Compagnia Stella nei quartieri che circondano la stazione centrale e in quelli a nord di Napoli. Decine di pattuglie sono state dislocate in Piazza Garibaldi, nei quartieri Stella, Scampia, Vasto e tra le strade di San Carlo Arena.

Arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne e un 16enne del Lotto M di Scampia. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 34 dosi di stupefacente: cocaina, eroina e crack. Addosso anche 90 euro in contante ritenuto provento illecito. Il maggiorenne è stato portato in carcere, il minorenne in un centro di prima accoglienza.

In manette anche un 55enne del quartiere Stella, bloccato in piazza Cavour. Poco prima avrebbe borseggiato la dipendente di un supermercato, portandole via il portafogli. La refurtiva è stata recuperata e il 55enne è stato arrestato per furto con destrezza. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Denunciato un 42enne napoletano, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. E’ stato sorpreso in strada, insieme a due pregiudicati, in violazione del provvedimento a cui è legato.

Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio anche un 24enne di origini cubane. Grazie al fiuto di un cane antidroga del nucleo cinofili di Sarno gli è stata trovata addosso una dose di marijuana e 640 euro in banconote di piccolo taglio.

Nel bilancio anche un parcheggiatore abusivo e controlli ad un hotel nel rione Vasto. Nello staff, hanno scoperto i militari, anche un dipendente senza contratto. Per il titolare della struttura sanzioni pari a 3600 euro. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. Durante il servizio 17 le multe notificate per oltre 12mila euro in sanzioni.