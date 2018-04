Lunedì 16 Aprile 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 14:39

Controlli antidroga sul porto di Capri. I carabinieri della stazione di Anacapri hanno fermato un 26enne di Pimonte, nel Napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Era appena sceso da un traghetto proveniente da Sorrento quando è stato controllato e perquisito. Nella sua borsa a tracolla i carabinieri hanno trovato 120 grammi di marijuana avvolti in un foglio di carta, destinati evidentemente ad alcuni assuntori locali. L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e portato al tribunale di Napoli per il giudizio direttissimo.