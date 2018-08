Giovedì 23 Agosto 2018, 13:33

Fermato con sette involucri di marijuana e 250 euro nelle tasche dei pantaloni, un 19enne di Sorrento è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Sorrento.Nel corso dello stesso servizio antidroga, è stato denunciato anche un altro ragazzo, 16 anni, fermato a piedi su via Casarlano e trovato in possesso di 12 grammi di hashish e 70 euro in contante:.