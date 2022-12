Droga nel palo dei segnali stradali sequestrata a 19enne al Vomero

In via Rossini al Vomero i poliziotti hanno notato un ragazzo impegnato a disfarsi di un involucro di marijuana, che loro hanno poi recuperato. Quindi, gli agenti lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 230 euro, mentre in un palo della segnaletica stradale hanno rinvenuto altri 9 involucri con 9 grammi della stessa sostanza. Il 19enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.