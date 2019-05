San Giuseppe Vesuviano, spacciatore di hashish bloccato ​davanti alla stazione Circum

Giovedì 9 Maggio 2019, 19:00

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato Salvatore Ambrosio, 38enne, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti mentre stavano percorrendo via Croce Rossa, nei pressi della stazione della Circumvesuviana, hanno notato alcune persone parlare tra di loro, i quali alla vista degli agenti si sono divisi, allentandosi.Tra questi, gli agenti sono riusciti a bloccare Salvatore Ambrosio, già conosciuto alle forze dell’ordine, il quale durante il controllo è apparso in evidente stato di agitazione.Infatti, all’interno del giubbotto indossato dal 38enne, i poliziotti hanno rinvenuto 1 panetto di hashish, del peso di 101,05 grammi.L’uomo è stato arrestato ed in attesa del processo per rito per direttissima è stato collocato in regime degli arresti domiciliari.