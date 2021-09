Napoli, trovato in possesso di 4 bustine di marijuana: denunciato 16enne per spaccio di droga

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Nolana hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana del peso di circa 7 grammi, di un telefono cellulare e 57,50 euro.

Un 16enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed affidato alla madre.