Lunedì 23 Aprile 2018, 07:11 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio emessa dal gip di Napoli nei confronti di 24 persone. L’indagine è andata a colpire 11 “piazze” tra Ercolano, Portici e Torre del Greco, la maggior parte delle quali gestite da donne.I riscontri hanno permesso di arrestare in flagranza 13 soggetti e sequestrare circa 1,8 chili tra cocaina, hashish e crack. Sette soggetti verranno tradotti in carcere, 17 ai domiciliari. Altri 11 sono indagati a piede libero; a loro sono stati notificati altrettanti avvisi di conclusione indagini.