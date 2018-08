Due casi di scabbia nel centro di salute mentale di Torre Annunziata

Martedì 28 Agosto 2018, 11:30

Due pazienti del centro di salute mentale di Torre Annunziata affetti da scabbia: i sindacati lanciano l'allarme di una possibile epidemia. Subito dopo Ferragosto a M.I. e G.V., un uomo e una donna da anni ospiti del Sir di Torre Annunziata, una dermatologa dell'asl Napoli 3 Sud e i due medici curanti degli ospiti hanno diagnosticato la scabbia. «Inizialmente spiegano i rappresentanti sindacali di Fsi Usae e Nursing Up i sintomi erano stati scambiati per una banale allergia. Ma a preoccupare è l'omessa denuncia delle malattie infettive che richiede la giusta profilassi per evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da acari». L'allarme era scattato alcuni giorni fa, quando «per puro caso», come spiegano i rappresentanti sindacali, gli operatori sanitari del centro di piazza Cesaro avevano scoperto il contagio dei due pazienti. «Si tratta di ex pazienti psichiatrici, che sono liberi di girare all'interno della struttura ma anche all'esterno dove hanno probabilmente contratto la scabbia. Proprio all'esterno aggiungono i sindacati potrebbero aver contribuito a diffondere l'epidemia da parassiti. E questo, con semplici contatti con operatori, parenti, famiglie, specialisti, passanti». In una missiva all'azienda sanitaria locale, i sindacati dicono «non è stata adottata nessuna delle procedure igiene e profilassi».