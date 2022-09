Perquisizione in via Borsellino a Castello di Cisterna: nelle loro tasche sono state recuperate 77 dosi di crack, 19 di cocaina, 11 di hashish e 6 di marijuana. Non solo droga, anche denaro sequestrati: 1918 euro e 50 centesimi. Due glil arrestati: dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. In attesa di giudizio saranno sottoposti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.