Furbetti del contatore: nei guai una pescheria napoletana

Furbetti del contatore. Con il costo dell’energia elettrica che raggiunge picchi sempre più alti, non si ferma il fenomeno dei furti. A scoprirli i carabinieri della stazione forestale di Marigliano che hanno denunciato tre persone legate alla gestione di una pescheria.

Secondo quanto accertato dai militari e da tecnici specializzati, l’attività "beneficiava" di una rilevazione falsata dei consumi. Nessun contatore a fare da filtro, ma un allaccio diretto alla rete nazionale. Danno da migliaia di euro per la società erogatrice, altrettanto corposo il risparmio per i negozianti. I tre dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. Per loro anche sanzioni amministrative salate: l’attività era condotta senza alcuna autorizzazione.