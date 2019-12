Emergenza rifiuti a Napoli, i bimbi di Bagnoli in corteo per chiedere strade pulite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In città, dal centro alle periferie, cumuli di rifiuti sono in bella mostra. Dal corso Vittorio Emanuele fino a Forcella, da Scampia a Bagnoli e Fuorigrotta. E proprio a, questa mattina, gli alunni di una scuola elementare hanno sfilato in corteo per chiedere strade pulite e non discariche disseminate sul territorio.«Il carico pesante - denuncia, consigliere regionale dei Verdi - è aggiunto dagli irriducibili incivili, refrattari alle regole e al buon senso, che approfittano del momento difficile e degli scarsi controlli per gettare indiscriminatamente qualunque genere di rifiuto, anche quelli ingombranti, lì dove più ritengono sia comodo. Proprio quelli che liberano cantinole e scantinati scelgono strade o piazze più interne per liberarsi del carico. Da Asia ci aspettiamo massimo sforzo per ridurre i disagi alla cittadinanza. I napoletani perbene isolino gli incivili».