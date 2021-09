Encomi solenni per quattro poliziotti del commissariato di Sorrento

Il vice questore aggiunto Nicola Donadio, dirigente del commissariato di polizia di Sorrento, gli assistenti capo Sandra Pasqua e Costanzo Morvillo ed il vice sovrintendente Antonino Bozzaotra sono stati insigniti questa mattina di un encomio solenne da parte del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo Comunale.

A motivare l'onorificenza, il contributo fattivo per l'individuazione del presunto responsabile della realizzazione e della diffusione in rete di un video osceno, particolarmente lesivo all'immagine della città. «Il pieno adempimento del dovere, la solerte rapidità e l'impareggiabile professionalità - scrive il sindaco Coppola nel decreto - hanno determinato un vantaggio di immagine per la stessa Città di Sorrento e per la relativa vocazione turistica, segnatamente nel corrente periodo di ripresa dell'attività».