Mercoledì 23 Gennaio 2019, 18:08

Ennesimo colpo in un supermercato di Marano, il quarto in soli sei giorni. Poco fa la rapina al Sigma di via Labriola, a due passi da Città Giardino. Due malviventi, arrivati a bordo di uno scooter, si sono introdotti - armi in pugno - all'interno del market. Hanno minacciato la cassiera e si sono fatti consegnare l'incasso della giornata.Il bottino che i rapinatori sono riusciti a portare via non è stato ancora quantificato. Da giorni si susseguono rapine in supermarket, farmacie e ai danni di automobilisti. Ad agire, come ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, sempre due uomini armati. Tutto farebbe pensare che si tratti di un'unica banda.