Nei drogashop delle donne a Ercolano a vendere stupefacenti erano i bambini

Bambini e adolescenti usati come copertura per l'affare droga e donne alla guida delle piazze di spaccio. Sono i risvolti emersi dall'ultima inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia a Ercolano. Un'indagine che all'alba di ieri ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone, tutte indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Otto sospettati sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati