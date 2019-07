Lunedì 1 Luglio 2019, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina è stata messa a segno ieri sera ai danni di un centro scommesse in via Panoramica a Ercolano. Da quanto si è appreso, il titolare ha riferito agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Portici - Ercolano che un uomo con volto coperto da casco integrale entrava nell'esercizio commerciale e, con una mano in tasca, gli intimava di farsi consegnare l'incasso pari a circa 15mila euro per poi allontanarsi. Sono in corso indagini per risalire alla identità del rapinatore.