Martedì 18 Dicembre 2018, 22:52

Questa volta ci sono anche loro, anche i presunti beneficiari di una truffa ordita ai danni dello Stato, alle spalle di tanti candidati che ce l’hanno messa tutta per coronare il sogno della vita. Concorsopoli militare, la svolta è di poche ore fa, con la notifica di quindici avvisi di conclusione delle indagini a carico di ufficiali dell’Esercito, di uomini d’affari, di informatici ed esperti nella realizzazione di corsi di formazione per aspiranti militari. Un’inchiesta che in questi mesi ha strappato conferme, soprattutto sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, grazie alla decisione di alcuni personaggi chiave di svelare retroscena inediti.