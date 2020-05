I Carabinieri della sezione operativa di Casoria nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord hanno arrestato un trentottenne originario del Marocco su ordinanza emessa dal tribunale lo scorso 21 aprile, scaturita dall’aggravamento della misura degli arresti domiciliari cui il soggetto era stato sottoposto in seguito al suo arresto per violazione in materia di stupefacenti.



La misura cautelare disposta dal tribunale di Aversa nasce da una proposta di aggravamento fatta dalla stazione di Crispano e dalla tenenza di Caivano, che in più circostanze hanno accertato l’allontanamento arbitrario del 38enne dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.



I militari della compagnia di Casoria già da alcune settimane erano sulle sue tracce e, nella mattinata di oggi, lo hanno intercettato a bordo di una bicicletta mentre girovagava per le vie del centro abitato di Frattamaggiore noncurante della misura che gravava su di lui.

L'uomo, arrestato, è stato ristretto presso il carcere di Poggioreale.