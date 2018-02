Napoli, ex consigliere ferito da una babygang: «Ho rischiato di perdere un occhio»

Lunedì 19 Febbraio 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 20:27

NAPOLI - Aggredito da ragazzini in motorino al centro storico. Già consigliere del Comune di Napoli, Francesco Minisci pubblica le sue foto sui social a testimonianza di quanto gli è accaduto. «Questo è il risultato di un aggressione con motorini da parte di 4 ragazzini al centro storico, - racconta Minisci - pubblico la foto su consiglio di amici non perché cerco una punizione verso chi ha problemi più seri dei miei, ma per evitare che possa accadere qualcosa di più grave domani a qualcun altro. Minisci, ha fatto regolare denuncia alla Questura di Napoli dell’accaduto ma non cerca vendetta.E’ stato colpito con calci e pugni oltre che con una cassetta della frutta che aveva i chiodi sporgenti e arrugginiti: «Ho rischiato di perdere un occhio - continua Minisci – in quanto con la cassetta della frutta mi hanno colpito al volto, ed i chiodi erano sporgenti e pericolosi, ho temuto il peggio». «Spero – racconta l’ex Consigliere – che le targhe dei motorini in questione siano state riprese dalle telecamere. Non inveite contro chi mi ha fatto del male – conclude in un post sui social – sono sicuro che la causa è l’esclusione sociale dei nostri brutti tempi. Punire serve a poco, l’unico antidoto è integrare e garantire a tutti istruzione e integrazione sociale».