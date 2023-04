Ex Whirlpool Napoli, concluso il trasferimento: Tea Tek Group spa si aggiudica il sito produttivo

Il Commissario straordinario del Governo della Zes Campania avvocato Giosy Romano rende noto che si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo ex Whirlpool sito in Napoli alla Via Argine n. 310-312, assicurando l’occupazione all’intero bacino costituito da n. 312 unità lavorative. L’ aggiudicazione è avvenuta in favore della Tea Tek Group spa.

«Sono stati rispettati i tempi prefissati» dichiara il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania avv. Giosy Romano. «Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori. Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale e del grande apporto della sinergia istituzionale. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni Sindacali sta dando i suoi frutti».