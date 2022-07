Faida di camorra a Pozzuoli 25 anni dopo cancellati ergastoli

Venticinque anni dopo, il colpo di scena arriva in Cassazione: la suprema corte ha infatti annullato gli ergastoli che erano stati comminati a carico di alcuni presunti esponenti della camorra flegrea.

In sintesi, la Cassazione ha annullato gli ergastoli maturati in primo e secondo grado per Salvatore Cerrone, Gaetano Beneduce, Nicola Palumbo e Gennaro Longobardi, ritenuti responsabili del duplice omicidio Sebastiano-Bellofiore. Accolti i ricorsi degli avvocati Antonio Abet, Valerio Accorretti, Nico De Rosa, Claudio D’Avino, Luca Gili, Stefano Sorrentino.

Il duplice omicidio maturò nel corso della faida per la gestione dei traffico in rione Toiano.