Faida di Scampia: presi i killer di Mirko, il camorrista borghese che ha ispirato Valerio di Gomorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lineamenti gentili e la dizione perfetta. Lo chiamavano «l'italiano» e la sua storia ha ispirato il personaggio di Valerio nella serie Tv Gomorra. Mirko Romano era nato e cresciuto ai Camaldoli in una famiglia della buona borghesia napoletana. Era uno studente e davanti a sé aveva mille opportunità di futuro. Scelse di diventare un camorrista e calarsi in quel mondo criminale che tanto lo affascinava e che lo ha portato a morire a 27 anni in un agguato tesogli da affiliati del suo stesso clan. «Questa è la malavita» dice Francesco Russo detto Cicciariello mentre è sul letto a bere whisky e svuotare la bottiglia per levare, dalle mani e dal corpo, i residui della polvere da sparo. Russo parla a Michele Caiazza, che prima di diventare collaboratore di giustizia è stato uno dei più fedeli uomini di Mirko Romano, l'unico a conoscere il nascondiglio delle sue armi, l'unico a sapere della sua casa a Monteruscello, dei suoi sogni e della notte trascorsa con la fidanzata in uno dei grandi alberghi del Lungomare per festeggiare la scarcerazione dopo l'arresto per una rapina in banca che gli affiliati dicono che non aveva mai commesso («perché Mirko era un killer ma non un rapinatore»). «Io pensavo che si uccidevano ma non tra di loro» si dispera l'amata di Mirko. Undici colpi di una calibro 38 mirati al volto e al torace. Mirko Romano fu ucciso nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 2012 da Francesco Russo e su ordine di Mariano Riccio, l'allora giovane capo degli scissionisti, secondo la ricostruzione dell'ultima inchiesta dell'Antimafia coordinata dal pm Maurizio De Marco, del pool antimafia guidato dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, che ha portato alla svolta sul delitto e alla misura in carcere per i due indagati. Mirko Romano fu ucciso sull'Asse mediano, a Melito, mentre era in auto credendo di dover partecipare a uno dei periodici incontri con Riccio, all'epoca latitante. L'auto usata per ucciderlo fu poi rimessa a nuovo con una diversa tappezzeria e rivenduta in un autosalone. «È questa la malavita» dice Russo mentre offre a Caiazza il bracciale di diamanti, regalo proprio di Mirko. «Oggi o domani anche tu potresti metterti un braccialetto mio dopo che mi hai ucciso». Ma chi era Mirko Romano?