I finanzieridella Guardia di Finanza di Napoli hanno denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte un cittadino di Calvizzano che è stato destinatario di numerose cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo di 645.000 €uro, derivanti dall’omesso pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'uomo, come è emerso dalle indagini, aveva donato o assegnato in usufrutto un complesso industriale per un valore di 4 milioni e mezzo di euro nel 2013 a favore della moglie e dei fratelli, che erano pienamente a conoscenza della sua rilevante esposizione debitoria. Un raggiro al fine esclusivo di eludere la procedura di riscossione da parte dell’Erario.

