Giovedì 1 Marzo 2018, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 08:40

Dice di aver dato poco peso a quell’incontro, di essersi limitato a una sorta di atto di cortesia, ma anche di aver avuto una strana sensazione, subito dopo aver accompagnato alla porta quell’imprenditore un po’ improbabile. È il racconto fatto da Roberto De Luca, ex assessore al Bilancio del comune di Salerno, ai pm di Napoli. Dura poco più di un’ora la deposizione spontanea del figlio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione delle ecoballe, in uno dei filoni investigativi che si nutre della videoinchiesta di Fanpage. E a distanza di una ventina di giorni dalla perquisizione subita a casa e in ufficio, per ordine della Procura di Gianni Melillo, Roberto De Luca si presenta ai piani alti del Palazzo di giustizia napoletano. Assistito dall’avvocato Andrea Castaldo, l’assessore dimissionario della giunta salernitana prova ad offrire la sua versione dell’incontro con il boss pentito Nunzio Perrella, nei panni di un sedicente imprenditore interessato all’affaire ecoballe in Campania.De Luca ha provato a sciogliere dinanzi ai magistrati di Napoli il nodo principale emerso dalla videoinchiesta: a che titolo parlava di ecoballe? E che senso aveva rendersi disponibile a creare un collegamento - secondo quanto emerge dal video - tra il «signor Nunzio» e i professionisti al lavoro per la giunta regionale guidata dal padre? Sono le tre e mezza di ieri pomeriggio, quando De Luca jr si presenta con il suo legale, dinanzi ai pm. È indagato per corruzione, sulla scorta di una presunta triangolazione al termine della quale l’avvocato Francesco Colletta sembra trattare una tangente del 15 per cento rispetto all’affaire ecoballe. Ad ascoltarlo ci sono il pm della Dda Ilaria Sasso del Verme (che conduce questo filone di indagini assieme al collega Sergio Amato) e il capo del pool anticamorra Giuseppe Borrelli. In Procura, decidono di non interrogarlo, di non fare domande, di non muovere eventuali contestazioni, non avendo una conoscenza capillare di tutto il fascicolo (in attesa di una prima sintesi di pg sulle novecento ore dei filmati di Fanpage, ma anche di altri eventuali atti istruttori).