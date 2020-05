Fase 2, da domani a Pozzuoli riaprono anche i parchi pubblici

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con ordinanza ha disposto per domani la riapertura dei parchi pubblici cittadini. Saranno fruibili il parco verde di Villa Avellino, a Pozzuoli alta, l'Oasi di Monte Nuovo ad Arco Felice, il Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne nella zona della Solfatara e le aree del tempo libero tra cui la pista ciclabile a Monteruscello.

Nel dispositivo di apertura viene raccomandato ai cittadini di rispettare le regole della distanza interpersonale di almeno un metro (se non appartenenti allo stesso nucleo familiare), dell'obbligo della mascherina e del divieto di fare assembramenti. Inoltre, è possibile, in base all'ordinanza regionale in vigore, svolgere in questi luoghi attività sportiva fino alle ore 8,30, rispettando l'obbligo della distanza sociale di almeno due metri.

Ultimo aggiornamento: 15:47

