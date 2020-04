Fase due in Campania, da domani scatta il via libera alla cantieristica nautica

Via libera alla ripresa della cantieristica nautica e parte della sua filiera. Con l'Ordinanza n. 39, del 25 aprile, la Regione Campania anticipa di fatto i contenuti del decreto nazionale previsto per il prossimo 4 maggio. In particolare dal 27 aprile al 3 maggio saranno avviate le procedure per la sanificazione e manutenzione dei cantieri compresi quelli nautici. Il presidente di Afina e Pni, Gennaro Amato, plaude alla scelta del governatore De Luca e ringrazia la Regione Campania per aver interpretato le necessità dell'intero settore produttivo. «Questa ordinanza premia il riconoscimento del lungo lavoro compiuto al fianco delle istituzioni, e supportato da tutte le forze politiche, per limitare, nel rispetto della pandemia e delle relative misure di sicurezza adottate, i danni economici di un comparto produttivo e della sua filiera che produce economia e posti di lavoro, ma che rischiava il default totale se si fosse persa l'intera stagione che concentra gli sforzi produttivi e programmatici della filiera nautica».



Aver anticipato già da lunedì 27 le azioni di ripresa del settore cantieri, con sanificazione ed organizzazione delle nuove misure da adottare, consentirà alla cantieristica di poter essere pronta al via il 4 maggio quando dovrebbe esserci il via libera definitivo da parte del Governo centrale per la ripresa della produttività. Questa la sintesi dei contenuti dell'ordinanza emanata dal governo locale campano.

Ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sono consentite - previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell'art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020 - le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive

