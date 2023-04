Università Suor Orsola Benincasa in lutto: un minuto di silenzo per Federica Rivoli, studentessa morta a 23 anni

Lutto per l'Università Suor Orsola Benincasa. Si è spenta, all'età di 23 anni, Federica Rivoli, studentessa della laurea magistrale in psicologia e rappresentante degli studenti, della commissione Paritetica in psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive.

Il rettore Lucio D'Alessandro ha annunciato che oggi, 27 aprile, in tutte le sedi dell'ateneo, si rispetterà un minuto di silenzo in memoria di Federica, una studentessa modello e una ragazza ben voluta da tutti. Durante la giornata di oggi, inoltre, alle 12:30, sarà celebrata la santa messa nella Chiesa dell'Immacolata, sede centrale dell'ateneo, in suffragio di Federica.

Qesto il messaggio sui social: «La nostra Università, il 27 aprile 2023 alle ore 10:15, in coincidenza dell'avvio del Senato Accademico, sospenderà ogni attività didattica e di ricerca per un minuto in tutte le sedi dell'ateneo e sarà osservato un minuto di silenzio: è venuta a mancare una nostra collega, Federica Rivoli, rappresentante della commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive. È nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla. La notizia, appena ricevuta, ha lasciato noi tutti sgomenti».