Ponticelli: ferisce compagno di classe con un oggetto metallico, denunciato il 17enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Ponticelli, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Argine presso l’istituto scolastico “Marie Curie” per la segnalazione di un ragazzo colpito con un’arma da punta e taglio.

I poliziotti, giunti sul posto repentinamente, hanno accertato che uno studente, mentre stava facendo ingresso in classe al termine della lezione di educazione fisica, era stato ferito con un oggetto metallico ad una gamba da un suo compagno di classe, per futili motivi.



Le attività intraprese hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti permettendo agli agenti di individuare il soggetto ritenuto responsabile, identificato in un 17enne napoletano, che è stato, pertanto, denunciato per lesioni personali aggravate.