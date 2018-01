Sabato 20 Gennaio 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 40enne napoletano, Bruno A., precedenti per stupefacenti, è stato accompagnato da alcuni amici all'ospedale San Paolo dove si è presentato insanguinato anche sul volto. L'uomo, che è stato immediatamente assistito dal personale sanitario, ha ricevuto 4 fendenti da arma da taglio sia sulla schiena che in viso, per cui è stato necessario suturarlo e ricoverarlo perchè uno dei colpi è stato inferto vicino al polmone. La prognosi è di 30 giorni. La vittima ha raccontato alla polizia giunta al nosocomio in via Terracina, di essere stato aggredito da alcune persone sconosciute nel quartiere Fuorigrotta ma la versione fornita dal 40enne è al vaglio degli investigatori.