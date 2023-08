Napoli è aperta per ferie, la gran parte dei negozi e dei locali è piena zeppa di turisti e di napoletani restati in città forzatamente. In questa cornice i servizi primari - quelli del Comune - come trasporti, rifiuti e soprattutto welfare sono aper allo stesso modo nei prossimi sette giorni con in mezzo il Ferragosto? La risposta a prima vista è che sofferenze ci saranno sul fronte della Polizia municipale che ha seri problemi di organico. Funzioneranno lo stesso?

A Palazzo San Giacomo sono fiduciosi sugli altri servizi, del resto rispetto all'anno scorso sono stati assunti in mille tra cui 55 dirigenti che hanno rimpolpato una pianta organica divorata dai pensionamenti. Rinforzi che sono arrivati anche nelle Municipalità. Tanto che la settimana che sta finendo è stata quella che ha stabilito il record del rilascio delle carte di identità elettroniche: ben 2319. Documento che serve per viaggiare in Europa. I comunali in ferie sono comunque circa la metà, ma gli uffici resteranno aperti come sempre dal lunedì al venerdì per ogni necessità. Certo è che domani oltre ai turisti sbarcherà al porto una nave carica di migranti, dovrebbero essere 76 tra i quali 24 minori molti dei quali non accompagnati, 45 uomini e sette donne. L'Asl Napoli 1 diretta da Ciro Verdeoliva ha messo a disposizione della Prefettura l'Hub prima accoglienza per la salute dell'Ospedale del Mare. Struttura all'avanguardia dove i migranti verranno trasferiti appena sbarcati al porto. Per poi essere smistati dalla Prefettura nei centri di accoglienza una volta stabilite le loro condizioni di salute.

Sono appena 1300 i vigili urbani, a guidarli è il comandante Ciro Esposito. In questo mese in servizio c'è il 55% delle unità poco più di 600 agenti. Che non vanno tutti in strada, anzi, l'età è avanzata e in tantissimi hanno delle deroghe e quindi possono fare solo lavoro di ufficio. I presidi garantiti - se anche con pochi agenti - sono quelli dell'aeroporto, la stazione centrale e il porto. E poi dove ci sono le spiagge pubbliche. Ferragosto sarà il giorno più difficile viste i pochi agenti che possono andare in strada. È pronto un altro concorso perché ai circa 200 ingressi nuovi sono corrisposti altrettanti pensionamenti.

Luca Trapanese - l'assessore di riferimento per le politiche sociali - è chiaro: «Il welfare non va mai in ferie noi lavoriamo a pieno organico». Cosa significa? I centri di via Tanucci e via Tribunali sono ricoveri e garantiscono un certo ristoro considerando anche il caldo torrido: docce, vestiti nuovi, lavanderia, pasti, lettura per chi lo volesse insomma un'oasi per chi non sa dove andare e parliamo dei senza fissa dimora. Per i quali c'è anche il supporto psicologico.

«Non ci sono problemi di posti - spiega Trapanese - poi abbiamo il dormitorio di via De Blasis. Il nostro servizio ha avuto anche un encomio dall'Asl Napoli 1 di cui andiamo orgogliosi. Abbiamo in organico 200 assistenti sociali e sono in buona parte in attività. In estate le fragilità si acuiscono e il sostegno è fondamentale. Poi abbiamo 5 unità di strada che lavorano su tre turni impegnando 50 operatori pronti a intervenire». Sugli anziani - oltre al Comune - l'Asl Napoli 1 ha da tempo attivato all'Ospedale del Mare «un ambulatorio a bassa complessità - racconta il manager Verdeoliva - lo conducono i medici di continuità assistenziale e non é a pagamento e sta andando molto bene con grande soddisfazione dei pazienti. Che escono anche con la prenotazione del percorso successivo ove necessario». Strutture comunali aperte e con il sostegno della Caritas per l'assistenza alle donne maltrattate in famiglia anche ieri c'è stato un un affidamento.

Il direttore generale Francesco Favo sta lavorando molto sui lavoratori, in particolare sugli autisti per la gomma e i macchinisti per la metro. A settembre - come è noto - si avranno i prolungamento nel weekend. Per il resto già dal primo agosto il servizio è andato in modalità ferie e quindi ridotto sarà così per tutto il mese, mentre la giornata di Ferragosto sarà trattata dal punto di vista del servizio come una domenica. Anm sta cambiando le premialità contrattuali e questo dovrebbe stimolare a lavorare di più in questo mese viste le tantissime presenze di turisti in città.

Sul pianeta rifiuti a riferire è l'assessore Vincenzo Santagada. «Abbiamo organizzato agosto pulito un servizio straordinario aggiuntivo con nuove 120 strade da curare al netto del servizio ordinario». Quanto alle ferie l'assessore è sereno: «Il 25-30% delle maestranze è in ferie i servizi aggiuntivi che forniamo sono il lavaggio delle strade dove ci sono le campane e il diserbamento. Chi è restato a Napoli o è venuto a visitarla la vedrà pulita e chi ritornerà dalle ferie la troverà allo stesso modo pulita».