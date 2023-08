Ripristinata il sito del Comune di Bacoli, dopo l'hackeraggio aumentati i follower

È stata ripristinata oggi la pagina Facebook del Comune di Bacoli, hackerata ieri. Sul profilo, fino alla tarda mattinata, video hot con attori asiatici. Dopo la riattivazione, le immagini dello stemma municipale e di un panorama hanno sostituito le foto di giovani donne orientali. Il profilo, al contempo, ha registrato un aumento dei follower, oltre mille in più: in un solo giorno sono passati da 7515 a 8815, che continuano a commentare ironicamente quanto accaduto. La notizia, peraltro, risulta tra le più lette in Italia. Su Facebook il sindaco Josi Gerardo Della Ragione annuncia il ripristino del profilo istituzionale, invitando a visitare Bacoli per le bellezze storico-paesaggistiche. E ringrazia quanti hanno contribuito alla riattivazione della fanpage Comunale.

«La notizia dell’hackeraggio è diventata così virale da essere tra le prime news di Google Italia.

Tante migliaia di persone hanno conosciuto l’esistenza della nostra città. Veniteci a trovare. Certo, non troverete la gentile e graziosa signorina di origini asiatiche che, nelle scorse ore, ha intrattenuto numerosi utenti sul social istituzionale del Municipio – ironizza il primo cittadino -. Ma resterete comunque ammaliati dal fascino del Castello Aragonese e della Grotta della Dragonara, dalla maestosità della Piscina Mirabilis e del Tempio di Venere. Scoprirete il Parco Archeologico Sommerso di Baia, sui fondali marini. Potrete attraversare le Terme Romane, l’Anfiteatro di Cuma, la Casina Vanvitelliana. E poi il lago Fusaro, il lago Miseno, il Parco Monumentale di Bellavista, i percorsi naturalistici. I tramonti al pontile di Torregaveta». Infine i ringraziamenti a «quanti si sono resi disponibili per risolvere l’hackeraggio della fanpage comunale. In tanti dicevano che ci avremmo impiegato una settimana, dieci giorni. Ci siamo riusciti in appena una giornata, al ridosso dal Ferragosto. Ringrazio la Polizia Postale, la Prefettura, la Questura, Meta, i dipendenti e gli amministratori locali. In particolare, l’ing. Paolo Spirito – conclude il sindaco Della Ragione -. Ed i tanti tecnici del settore, e molti amici, che ci hanno offerto le proprie competenze per raggiungere il risultato. Anche di sabato. Da Napoli a Roma, fino agli USA. Grazie davvero. Un abbraccio, infine, ai tantissimi che avete commentato con ironia quanto stava accadendo. Alcuni post, alcune battute, sono state veramente esilaranti». La vicenda, intanto, è stata denunciata. Si reclama chiarezza.