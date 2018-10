Il film su Cucchi al Museo Virtuale: la sorella Ilaria risponde agli studenti

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:22

ERCOLANO - Il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in proiezione al Mav di Ercolano, il Museo Archeologico Virtuale. Appuntamento venerdì 26 ottobre dalle ore 17.30 al Mav di via IV Novembre per una serata speciale dedicata al cinema, alla discussione e alle riflessioni sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi, il giovane geometra di Ostia morto 9 anni fa in seguito ad un arresto.La Casa del Popolo Ercolano in collaborazione con l’associazione Stefano Cucchi Onlus ha organizzato la proiezione del film “Sulla mia pelle” (regia di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca) che testimonia l'ultima settimana di vita di Stefano. A fine proiezione è previsto l'intervento di Ilaria Cucchi: in collegamento via Skype, la sorella di Stefano risponderà alle domande dei presenti e racconterà l'odissea giudiziaria per arrivare alla verità sulla morte di Cucchi.