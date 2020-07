Napoli: case con vista sulla discarica in vico Scorziata, finestre chiuse per non sentire miasmi

E’ difficile rimanere chiusi in casa in piena estate, quando il sole batte forte e l’afa non accenna a diminuire. Una condizione di sofferenza e disagio che ormai gli abitanti di vico Giganti – che affacciano su vico Scorziata – vivono da tempo. Da quando una delle impalcature, per il restauro della chiesa cinquecentesca, è diventata un grande ricettacolo di rifiuti.

«Ci affacciamo su una discarica – ripete Lucio La Peruta – malsana e maleodorante. Ormai la spazzatura accumulata è marcita ed i miasmi continuano a salire ai piani superiori, soprattutto adesso che il caldo è insopportabile. Con il cattivo odore arrivano anche ratti e blatte che spesso ci ritroviamo dentro casa. Abbiamo chiesto più volte aiuti e pulizia ma a quanto pare le nostre richieste restano inascoltate. Non riusciamo neanche a descrivere quanto sia assurdo, affacciarsi su una discarica a cielo aperto e quanto sia difficile – in piena estate – rimanere con le finestre chiuse».

Un vero dramma per i cittadini che da tempo hanno chiesto di smantellare le impalcature ormai fatiscenti. Scheletri di ferro su cui tutti continuano a sversare.

«Cerchiamo di far sentire la nostra voce – continuano in strada – ma a quanto pare non è sufficiente. Attraversare il vicolo adesso, vuol dire camminare al di sotto di un cunicolo degli orrori da cui può cadere di tutto. Dai frammenti di muratura della chiesa, all’immondizia accumulata nel tempo e diventata instabile. Non è giusto lasciarci vivere in queste condizioni e speriamo che al più presto, si possa intervenire per restituirci dignità e sicurezza».



