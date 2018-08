Folla di «portoghesi» alla Cumana di Torregaveta: «Per fermare questi barbari ci vuole l'esercito»

Martedì 21 Agosto 2018, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BACOLI. Un video girato quest'oggi e pubblicato da Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi alla stazione della Cumana di Torregaveta evidenzia la problematica dei portoghesi. "Veramente vergognoso quello che si vede nel video - spiega Borrelli -. Siamo all'interno della stazione di Torregaveta dove prima di accedere ai treni ci sono i tornelli. Una sola persona fa il biglietto per consentire l'apertura dei tornelli e tutti gli altri passano subito dietro e viaggiano gratis. Scrocconi senza speranza che se ne fregano di tutto e di tutti".Una carovana di gente che ha pensato di viaggiare gratis, per lo più, da come si vede dal video persone che hanno trascorso una giornata al mare nell'area flegrea avendo borsoni, materassini e borse frigo al seguito. "La stazione di Torregaveta è presenziata, c’è il bigliettaio - spiega Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav -. Quindi, non pagare il biglietto è una scelta precisa. Per domare questa folla di barbari ci vorrebbe l’esercito. Intanto, abbiamo messo nei festivi e prefestivi una guardia giurata ed una squadretta di controlleria. Ma le risorse umane e finanziarie sono limitate. Non possiamo presidiare militarmente 170 stazioni".