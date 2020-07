LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto nella notte nella storica gelateria Al Polo Nord di via Pietro CollettaSul posto i carabinieri. «In 90 anni è la prima volta che avviene una cosa del genere», dice il proprietario Antonio Raio, presidente dell’associazione dei commercianti ‘A Forcella. Il locale è tra quelli storici del quartiere e della città, essendo stato fondato dalla famiglia nel 1931. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, per risalire ai responsabili del raid., simbolo della rinascita in corso a Forcella, insieme all’associazione L’Altra Napoli e ad altre realtà del territorio (come l’Associazione ‘A Forcella), che lo scorso autunno hanno inaugurato la Casa di Vetro gestita dall’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi.