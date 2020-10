Forze operative Sud dell'Esercito Italiano, cambio della guardia: arriva il generale Tota

Avvicendamento al vertice delle Forze operative Sud dell'Esercito Italiano tra il generale di Corpo d'armata Rosario Castellano e il parigrado Giuseppenicola Tota. La cerimonia si è svolta oggi nel cortile di Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud a Napoli, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Salvatore Farina, e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

«Sono stati tre anni molto intensi - ha dichiarato il generale Castellano - in cui l'Esercito italiano e le Forze operative Sud sono state protagoniste e impegnate su piu fronti per garantire la sicurezza sia fuori dal territorio nazionale sia nella principale operazione, che è Strade sicure, anche in un periodo difficile caratterizzato dal virus». Castellano ha ringraziato «la città di Napoli e le istituzioni per la sinergia con la quale abbiamo lavorato per gli interessi comuni, soprattutto quelli rivolti ai giovani».



Il generale Tota, ringraziando a sua volta «la città di Napoli che mi ha già accolto», ha aggiunto: «Il comando delle Forze operative Sud è impegnativo e faccio un ringraziamento al generale Castellano che è stato qui comandante per oltre due anni. Lo ringrazio per quello che ha fatto e nella continuità cercherò di fare il mio meglio».

Nel suo intervento durante la cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Farina, ha ricordato che «l'Esercito Italiano è un'organizzazione coesa, un'organizzazione solida, un'organizzazione che segue i dettami, le missioni, i compiti e guarda avanti per fare sempre meglio in futuro ma non dimenticando le proprie radici».

