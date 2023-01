Foto e video hot ma abusivi sui profili social: è la sextortion, boom di casi in Campania

Fanno leva su «piccole fragilità ed esigenze personali». Scatenano un senso di vergogna che ai ragazzi impedisce di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei, «colpevoli di aver ceduto e di essersi fidati di perfetti e “avvenenti” sconosciuti». E, a giudicare dai dati della polizia postale, le vittime sono sempre più numerose: 130 adolescenti, tra 14 e17 anni; oltre la metà, per l'esattezza 97, residenti in Campania, 56 in Basilicata e 3 nel Molise. Colpiti dalla "sextortion", uno dei fenomeni più preoccupanti intercettati nel 2022. Di più. Tra le nuove tendenze, risultano pure gli accessi abusivi ai profili social: con foto e video hot postati online senza il consenso degli interessati. Per gli investigatori, il materiale scabroso viene pubblicato nel tentativo di intaccare la reputazione di politici e vip quanto di ignari cittadini e, spesso, con l'obiettivo di estorcere denaro.

Nel mirino, ancora una volta ci sono i ragazzini: con 4.542 reati segnalati, 1.463 indagati, di cui 149 arrestati, 25.696 siti web visionati, tra i quali 2.622 inseriti nelle black list e oscurati, proprio per i contenuti pedopornografici. Sempre più spesso «bambini di età inferiore ai nove anni», si legge nel rapporto che mette in guardia le famiglie e invita a vigilare: web e videogiochi sono i principali «luoghi di contatto». In particolare, sono tre le persone arrestate, 51 quelle denunciate e 35 le perquisizioni eseguite in Campania; e altri due casi riguardano il Molise. Complessivamente, si contano 101 le inchieste a Napoli e nelle altre province: culminate con l'arresto di 20 persone, 116 denunce e 139 perquisizioni. Quattro le indagini invece condotte in Basilicata, e quattro le perquisizioni; mentre un denunciato e una perquisizione risultano eseguiti nel Molise. Infine, un capitolo a parte del dossier è dedicato al cyberbullismo nel 2022: 24 indagini portate avanti in Campania, sei minori coinvolti; due in Basilicata; cinque nel Molise.

M.P.