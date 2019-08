Mercoledì 21 Agosto 2019, 10:05

È allarme al confine tra i comuni di Marano e Quarto. In via Pendine Casalanno, l'antica arteria a ridosso tra i due territori, è franato un altro costone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Marano. A due passi dalla frana un'intera parete è a rischio crollo. Il punto in cui è avvenuto il cedimento è stato transennato ed è interdetto al traffico veicolare. La zona, che congiunge Marano all'area flegrea, è interessata da continui eventi franosi. I residenti sollecitano interventi anche sul fronte della raccolta dei rifiuti, sversati illegalmente e dati quasi quotidianamente alle fiamme da ignoti.