Un operaio di 47 anni è deceduto in seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale. Il fatto è accaduto oggi in un complesso di via Ianniello a Frattamaggiore. L'operaio, a quanto finora ricostruito, era impegnato in una manutenzione quando all'improvviso è precipitato da un'altezza di circa 5 metri, battendo con la testa sul selciato.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed il personale dell'Asl Napoli 2 Nord. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Napoli.

