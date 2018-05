Frattamaggiore, ruba borsa in chiesa e viene arrestata da poliziotto libero dal servizio

Giovedì 17 Maggio 2018, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio un ispettore della polizia del commissariato di Frattamaggiore, libero dal servizio, ha arrestato per furto aggravato Fiorentina Saviano, 49enne di Frattamaggiore, con precedenti di polizia. Transitando per via Marconi di Cardito, il poliziotto ha notato una donna che correva stringendo una borsa, inseguita da una donna e da un sacerdote. L’Ispettore è subito sceso dalla sua autovettura e, dopo essersi qualificato come appartenente alla polizia, ha bloccato la 49enne che aveva appena rubato una borsa a una donna che si trovava all’interno della chiesa Sacro Cuore .A seguito della perquisizione l’Ispettore ha rinvenuto nella borsa un borsellino di colore bleu contenente la somma di 75 euro, appartenente alla vittima.