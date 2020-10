I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato per resistenza e falsa attestazione sulla identità ad un pubblico ufficiale Giuseppe Mea, 46enne di Marano. I militari durante uno dei servizi di controllo del territorio hanno fermato l'uomo in via Marconi. Il 46enne, in un primo momento, ha ottemperato all'alt dei carabinieri ed ha accostato l'auto sulla quale era a bordo con un'altra persona. Ha fornito però false generalità e - improvvisamente - ha accelerato tentando di fuggire.

Ne è nato un inseguimento che è durato pochi chilometri, fino a quando Mea ha tamponato un'altra auto che si era fermata allo stop. Il 46enne è sceso dalla macchina e ha cercato di fuggire a piedi ma è stato bloccato e arrestato. L'altro uomo che era con lui - un 49enne di Giugliano in Campania - è riuscito in un primo momento ad allontanarsi ma è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri ed è stato denunciato. Il motivo per il quale il 46enne avesse fornito false generalità per poi tentare di fuggire, secondo gli investigatori, è dovuto al fatto che fosse affidato in prova ai servizi sociali e non avrebbe potuto allontanarsi dal suo comune di residenza.

