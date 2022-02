Napoli, trovato fucile da cecchino nelle case popolari: sequestrato dai carabinieri

Un fucile da cecchino è stato trovato nel complesso edilizio «ex legge 219» a Scisciano (Napoli) nel corso di controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, del reggimento Campania e del gruppo forestale di Napoli. Si tratta di una carabina per i tiri di precisione, calibro 22 con il proiettile già in canna, mirino telescopico, silenziatore e matricola abrasa. L'arma è stata trovata avvolta in un panno.

Nel corso del servizio di controllo del territorio sono state identificate 123 persone e ispezionati 65 veicoli. Un 72enne di Scisciano è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti: i militari lo hanno trovato nei pressi della sua abitazione mentre bruciava rifiuti come bottiglie di plastica, materassi e scarpe. Ad attirarli una nube nera e l'odore intenso.

L'area è stata sequestrata. È stata denunciata anche la titolare di un'officina meccanica per gestione e smaltimento illecito di rifiuti, in quanto nell'attività non vi era alcun registro di carico e scarico dei rifiuti speciali. Nel comune di San Vitaliano i militari hanno denunciato per evasione un 39enne sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso mentre si allontanava da casa senza alcuna autorizzazione.