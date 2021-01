Fuga al posto di blocco, 14enne senza patente denunciato nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno setacciato le strade di Sant’Antonio Abate e di Santa Maria la Carità. Durante le operazioni, i carabinieri hanno notato un ragazzo alla guida di uno scooter e gli hanno intimato l’alt. Il giovane, poi rivelatosi un 14enne incensurato, non si è fermato ed è nato un inseguimento. I militari dell’Arma lo hanno bloccato facilmente poco dopo. Lo scooter era già stato sottoposto a fermo amministrativo ed era senza l’assicurazione. Il 14enne – che non aveva mai conseguito la patente – è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per la violazione delle norme anti-contagio e affidato ai genitori.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Materdei: multe per 5.497 euro, sequestrato... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid nel rione Salicelle: sequestrati proiettili... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Chiaia, denunciati due parcheggiatori abusivi LA CAMORRA Bomba carta a Boscoreale davanti alla casa di Tonino 'o mericano

© RIPRODUZIONE RISERVATA