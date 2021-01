Controlli anti-Covid a Chiaia, denunciati due parcheggiatori abusivi

Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dalla polizia durante un'operazione di controllo condotta ieri sera nella zona dei «baretti» di Chiaia. I due - già diffidati e colpiti da divieto di accesso alle aree urbane - operavano in via Nisco e alla Riviera di Chiaia.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno multato 12 persone per inottemperanza della normativa di prevenzione anti-Covid 19, che consumavano alcolici nei pressi di locali. 19 minorenni, che il 9 gennaio scorso avevano creato un assembramento in via Carducci, sono stati identificati e multati.

