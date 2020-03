Coronavirus, stop agli sbarchi dei pendolari a Capri: cambiano gli orari della Funicolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Funicolare di Capri rimodula i propri orari e a partire da lunedì 23 marzo effettuerà la prima corsa alle 7.45 del mattino e l'ultima alle 19 dalle stazioni di Capri e di Marina Grande. I nuovi orari che sono stati comunicati alla cittadinanza sono stati elaborati in seguito all'ordinanza del sindaco di Capri che vieta l'arrivo sull'isola ai lavoratori pendolari e ai professionisti che non risiedono o domiciliano sull'isola, poiché gran parte del personale che lavora sulla funicolare non risiede sull'isola.I nuovi orari dei collegamenti tra Capri e Marina Grande non subiranno interruzioni durante l'arco della giornata e il servizio sarà effettuato da personale tutto residente a Capri. Il secondo turno dopo l'ultima corsa delle 19 sarà impiegato per effettuare opere di pulizia degli impianti e una sanificazione straordinaria, sia alle stazioni che alle carrozze, in aggiunte a quelle giornaliere. Le prime partenze, quelle delle 6 e delle 6.30, saranno effettuate con i bus dell'Atc.