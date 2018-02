Venerdì 23 Febbraio 2018, 18:28

Ancora uno stop alla Funicolare Centrale, ferma oggi pomeriggio per oltre un'ora (dalle 14,50 alle 16,10) a causa di un guasto all'impianto elettrico. Molte le proteste degli utenti per i disagi patiti. «Tantissime le persone appiedate – commenta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari – mentre i passeggeri sono stati fatti scendere alle fermate intermedie al manifestarsi dei primi problemi». L'impianto era stato fermo per 11 mesi, l'anno scorso, per consentire i lavori di manutenzione ventennale.