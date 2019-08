Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:02

Nell’ambito del Protocollo di Intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di interventi di mobilità sostenibile nelle Costiere Amalfitana e Sorrentina, la Regione Campania, attraverso l’ACaMIR - Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica della Funivia tra Sant’Agata sui due Golfi (Comune di Massa Lubrense) e Sorrento (stazione EAV).L’importo complessivo posto a base di gara è di € 296.200,00 (al netto di IVA ed oneri), mentre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 09.10.2019, alle ore 13:00.Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 31.07.2019 e pubblicato sulla GURI in data 05.08.2019.La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00015